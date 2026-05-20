Gilberto Gil - Reprodução / Instagram

Gilberto Gil Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 12:44

Rio - Gilberto Gil emocionou os seguidores nesta quarta-feira (20) ao prestar uma homenagem à filha, Preta Gil, nas redes sociais. O cantor publicou uma foto ao lado da artista e escreveu apenas: “10 meses”, acompanhado de um coração, em referência ao período desde a morte da cantora.

Gilberto Gil e Preta Gil Reprodução / Instagram

Preta morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino. Nos últimos meses de vida, ela passou por um tratamento experimental nos Estados Unidos.A publicação de Gilberto rapidamente recebeu mensagens de carinho de fãs e amigos da família. “Que saudade ela faz, muita falta pra nós imagina pra você”, comentou uma seguidora. “10 meses e o Brasil ainda sente saudade”, escreveu outra conta. “Pretinha, sempre entre nós. Vida que canta e sobrevive nos corações. Jamais será esquecida”, publicou um terceiro perfil.Flora Gil, mulher de Gilberto e madrasta de Preta, também relembrou a cantora nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto da artista em clima de Carnaval e repetiu a legenda usada pelo marido: “10 meses”.