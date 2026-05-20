Gabriela Medvedosky e Alanis Guillen interpretando Juquinha e Lorena - Reprodução / Instagram

Gabriela Medvedosky e Alanis Guillen interpretando Juquinha e LorenaReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 13:44

Rio - Gabriela Medvedovsky usou o story do Instagram para homenagear Alanis Guillen pelo aniversário da atriz, , que completa 28 anos nesta quarta-feira (20), e relembrou a parceria construída pelas duas nos últimos meses. Na publicação, Gabriela aparece abraçada à amiga em meio à natureza e destacou a conexão que nasceu a partir do trabalho.

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“Hoje é dia dela! Que foi minha grande parceira e companheira nos últimos meses!”, escreveu. Na sequência, a atriz falou sobre a admiração que cresceu ao longo da convivência nos bastidores. “Que sorte poder conhecer mais da sua profunda sensibilidade, dividir com você lindas cenas e juntas contarmos essa história que foi tão importante!”



Gabriela também ressaltou o carinho que desenvolveu por Alanis para além das gravações. “Se já te admirava antes, o carinho e respeito triplicou”, afirmou. Ao finalizar a homenagem, desejou um novo ciclo especial para a amiga. “Que seu novo ciclo seja gentil, que venha leve e lindo, como você merece! Te amo minha amiga! Viva você!!”



A proximidade entre as atrizes se fortaleceu durante as gravações de "Três Graças", trama em que interpretaram o casal Lorena e Juquinha, um dos núcleos de maior repercussão entre o público. A recepção positiva à história foi tanta que Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky também passaram a protagonizar "Loquinha", produção derivada centrada justamente na relação das personagens.

