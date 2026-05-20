Galvão Bueno comemora mestrado do filho caçula em Hollywood - Reprodução / Instagram

Galvão Bueno comemora mestrado do filho caçula em HollywoodReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 14:58

Rio - Galvão Bueno celebrou nas redes sociais a conclusão do mestrado do filho caçula, Luca Bueno, em Hollywood, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (20), o comunicador compartilhou um vídeo da cerimônia de formatura e escreveu uma homenagem ao jovem de 25 anos.



“Luca Bueno! Grande dia, filho! Depois de seis anos de muito estudo e dedicação, você completa seu mestrado em Direção e Produção em Hollywood. Você já fez vários curtas e já recebeu prêmios e reconhecimento, mas agora você é oficialmente um filmmaker! Nós estamos muito orgulhosos de você! Sucesso e que Deus te abençoe!”, declarou Galvão na publicação.



Luca é filho de Galvão com a empresária Desirée Soares. O jovem constrói carreira no audiovisual e já participou de festivais internacionais com seus projetos cinematográficos.



Em março deste ano, quando Luca completou 25 anos, o apresentador também publicou uma mensagem em homenagem ao filho. Na ocasião, ele destacou o envolvimento do jovem com o cinema e relembrou uma participação em um festival nos Estados Unidos.



“Hoje é um dia de muita alegria! Aniversário de meu filho mais novo! Luca, o cineasta da família, faz 25 anos. Ainda novo e já com muito sucesso em Hollywood!! Até já entrei com ele no tapete vermelho do Festival Internacional de Beverly Hills, quando foi indicado para melhor curta-metragem! Parabéns, filho! Queria muito estar aí com você, mas tenha certeza de que seu pai tem muito orgulho de você e te ama muito”, escreveu.



Além de Luca, Galvão Bueno é pai de Letícia, Cacá e Popó, frutos do relacionamento anterior com Lúcia Ferro Costa. Letícia atua como CEO do Grupo Galvão Bueno, enquanto Cacá e Popó seguiram carreira no automobilismo e acumulam títulos na Stock Car. O narrador também é avô de Victoria, Nicolas, Cadu, Milla, André, Octávio e Bella.