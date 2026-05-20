Ana Maria Braga posou agarradinha com Fábio ArrudaReprodução/Instagram

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Rio - Ana Maria Braga falou sobre o período de descanso em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (20). A apresentadora curte férias ao lado do marido, Fábio Arruda, antes de retornar ao comando do "Mais Você", da TV Globo. 
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Ana Maria Braga aproveita férias em Nova York, nos EUA - Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga - Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga posou agarradinha com Fábio Arruda - Reprodução/Instagram
"Estou aproveitando meus dias de férias em Nova York...e vou te contar: caminhar sem pressa com esse clima gostoso e dias lindos de sol, faz um bem danado pra cabeça e pro coração!", afirmou a apresentadora.
No afastamento de Ana Maria Braga, o programa matinal é comandado por Tati Machado e Gil do Vigor.  