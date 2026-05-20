Mateus Solano recordou sucesso de personagem em ’Amor à Vida’ - Reprodução/YouTube

Mateus Solano recordou sucesso de personagem em ’Amor à Vida’Reprodução/YouTube

Publicado 20/05/2026 16:37

Rio - Mateus Solano falou sobre a repercussão do personagem Félix, interpretado por ele na novela 'Amor à Vida' (2013), da TV Globo. O ator revelou em entrevista ao Alt Tabet" que chegou a sentir incômodo por sempre ser reconhecido pelo trabalho como irmão da mocinha Paloma, vivida por Paolla Oliveira.

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"Em algum momento eu falei 'Meu Deus, mas só me chamam de Félix na rua? Caramba, como é que pode?", recordou ele. O artista explicou que levou um tempo até compreender a importância do personagem na história das tramas brasileiras.

"Entender que, na verdade, isso é um grande carinho por um personagem que não só marcou a teledramaturgia, marcou a vida de muita gente. De muita gente que estava dentro do armário, de muita gente que não conversava com o pai, que passou a conversar depois do último capítulo. É um negócio sério".

Mateus Solano comentou sobre como Félix iniciou a novela como vilão, mas teve um arco de redenção graças ao apoio do público. "Era uma preocupação e acabou que não foi isso. As pessoas amaram ele desde o início. Eu acho que o perigo do Félix é que ele lembra que todos nós temos um Félix dentro da gente...", opinou.