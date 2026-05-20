Yasmin Santos desabafou sobre término com Maria Venture - Reprodução/Instagram

Yasmin Santos desabafou sobre término com Maria VentureReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2026 17:42 | Atualizado 20/05/2026 17:43

Rio - Yasmin Santos fez publicações no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (20), confessando que ainda não superou o término do noivado com Maria Venture. A cantora pediu a influenciadora em casamento durante piquenique em fevereiro do ano passado . Elas indicaram uma reconciliação no começo de 2026, mas depois colocaram um ponto final definitivo no romance.

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"Hoje faz dois meses, mas tem dores que o tempo ainda não consegue explicar. Tem dias que parece que eu tô seguindo, em outros tudo volta e me machuca de novo. Ver certas coisas me doeu mais do que eu consigo colocar em palavras", escreveu ela.

A cantora falou sobre o processo de reconstrução interior após a separação. "Mesmo assim, com o coração dilacerado, eu vou buscando continuar. Um dia de cada vez, porque por mais difícil que seja agora, dizem que toda dor não dura pra sempre e eu tô buscando acreditar firmemente nisso".

Yasmin destacou a vontade de encontrar alguém que fique ao seu lado em todos os momentos. "Eu sou cheia de defeitos, tá? Completamente. Longe de ser um ser humano perfeito, mas eu mereço um amor que fique, que me cuide, que tenha a mesma intensidade que eu e o mais importante, que não solte a minha mão nem mesmo diante das minhas piores versões", afirmou.

"Ainda lembro, ainda revivo, ainda choro. Faz parte, eu acho. Ou não também. Depois de tanto tempo, né? Sei lá, sou ser humano. Uma hora eu descubro o que Deus tem reservado pra mim, mas eu já entendi que não é passar o resto da minha vida com o amor dela. Infelizmente", completou a cantora.