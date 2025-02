Yasmin Santos pediu Maria Venture em casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2025 14:51

Rio - A cantora Yasmin Santos surpreendeu a namorada Maria Venture com um pedido de casamento. O momento romântico aconteceu durante um piquenique há duas semanas, mas só foi divulgado nas redes sociais do casal neste sábado (22).

fotogaleria "Estamos noivas. 08/02/2025", anunciou Maria, revelando a data do compromisso. "Eu te amo muito! Você é a minha maior certeza todos os dias", escreveu Yasmin nos comentários.

As duas começaram a relação em fevereiro do ano passado. No primeiro aniversário de namoro, Maria Venture fez uma declaração de amor para companheira. "Um ano de muito companheirismo, aprendizado, respeito e MUITO amor. Somos muito gratas a Deus por ter colocado uma no caminho da outra! Nossos corações estão explodindo de tanta felicidade e sentimento."