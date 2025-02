Lexa - Reprodução/Intagram

Publicado 22/02/2025 09:06 | Atualizado 22/02/2025 09:45

Rio - A cantora Lexa completa 30 anos neste sábado, 22, e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão. Em uma mensagem publicada em seu perfil, ela agradeceu o apoio dos fãs e falou sobre o amor pela filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna. A pequena morreu em decorrência do parto prematuro com pouco mais de 6 meses de gestação.

Na publicação, ela escreveu: "Em meio às lágrimas, venho agradecer todas as mensagens de amor. Hoje, dia 22, é meu aniversário de 30 anos. Nossa, eu vivi muuuuitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante... Ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha Sofia. Obrigado, senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha família maravilhosa e pela minha vida..." Na publicação, ela escreveu: "Em meio às lágrimas, venho agradecer todas as mensagens de amor. Hoje, dia 22, é meu aniversário de 30 anos. Nossa, eu vivi muuuuitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante... Ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha Sofia. Obrigado, senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha família maravilhosa e pela minha vida..."

Lexa faz forte relato sobre a morte da filha

A artista e o ex-lutador de jiu-jítsu deram um forte depoimento em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, sobre o falecimento da primogênita, de três dias. Na ocasião, ela deu detalhes sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida ao Dr. Drauzio Varella.



"Eu falei: 'vou até o meu limite, se possível'. E eu realmente beirei a morte tentando salvar minha filha", disse ela em trecho divulgado sobre a entrevista. E a cantora complementou: "As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclampsia", ressaltou. "É a principal causa de morte materna no Brasil", declarou Drauzio.

Vale lembrar que Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP. Cerca de duas semanas antes do parto, ela foi internada em janeiro no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com pré-eclâmpsia.