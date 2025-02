Fotos! Ensaios da Anitta reúne famosos em São Paulo

Rio - Anitta, de 30 anos, recebeu celebridades no show de pré-Carnaval no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, neste sábado (22). Com look inspirado no macacão usado por pilotos de Fórmula 1, a artista agitou o público na apresentação do Ensaios da Anitta.

Alguns dos famosos que curtiram a apresentação foram Rafa Chalub, Juliano Floss, Daniel Rocha, Cariúcha, Bianca Andrade, Bia Arantes, Fernanda Catania, Priscilla, Kefera Buchmann, Julia Puzzuoli, Vivian Amorim, Fernanda Concon, Sarah Aline, Ricardo Tozzi, Yasmin Santos, Maria Venture, Larissa Santos e Pablo Sanábio.

