Filhas de Silvio Santos com Boni e Boninho - Reprodução/Instagram

Filhas de Silvio Santos com Boni e Boninho Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2025 21:57

Rio - Daniela Beyruti, presidente do SBT, compartilhou neste domingo (23) o registro de um encontro com Boninho, ex-diretor da TV Globo, e Boni. A reunião também contou com as presenças de Patrícia e Rebeca Abravanel.

fotogaleria "Que encontro especial", afirmou Daniela.

O compromisso das herdeiras de Silvio Santos com o antigo Big Boss aumenta os rumores de uma negociação de Boninho com o SBT. Ele assumiria a programação matinal da emissora.