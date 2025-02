Ana Hickmann falou sobre ataques nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann falou sobre ataques nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2025 17:37

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, desabafou neste domingo (23) sobre as mensagens de ódio que recebe nas redes sociais e o envolvimento do ex-marido Alexandre Correa nos ataques. A apresentadora comentou o assunto nos Stories, mas sem mencionar o nome do empresário.

fotogaleria "Dessa vez, não dá para deixar passar. O meu agressor continua tentando me calar, meu agressor continua me agredindo verbalmente em todos os cantos e agora está levantando uma legião de haters e stalkers para fazer o mesmo. Ele e a sua cúmplice", declarou.

A apresentadora destacou a falta de colaboração do ex-marido na batalha judicial travada entre eles. "Os dois alegam que não fizeram nada de errado. Então, por que se negaram e continuam se negando a fornecer material grafotécnico para a perícia? É o que me pergunto. Quem não tem nada a temer mostra. Quem não deve, não teme. Está fugindo por quê? Deve ter muita coisa para esconder. Não entregou nada até agora e mentir? Continua mentindo todo dia".

Denúncia

Em novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrêcia após ser agredida por Alexandre Correa na casa em que moravam em Itú, interior de São Paulo. A confusão entre o ex-casal teve iniciou durante uma conversa sobre a situação financeira da família.

Ana também acusou Alexandre de fraude. "Dias antes eu achei coisas no escritório, eu tomei atitudes ali dentro… Começou a sair as coisas sobre o banco [dívida]. Eu fiquei com vergonha. Eu nunca devi nada pra ninguém e agora estava devendo banco? [...] Mas na quinta-feira antes dessa coisa toda, eu encontrei documentos, cheques, coisas que eu olhei e não consegui identificar se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que não eram minhas, valores… E quando eu o questionei, foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo", revelou na época.