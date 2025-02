Florinda Meza visitou o túmulo do marido, Roberto Gómez Bolaños - Reprodução/Instagram

Florinda Meza visitou o túmulo do marido, Roberto Gómez BolañosReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2025 19:23

Rio - Florinda Meza, atriz que deu vida a personagem Dona Florinda em "Chaves", visitou o túmulo do marido, Roberto Gómez Bolaños, no último sábado (22). O momento foi uma homenagem ao aniversário de 96 anos que o mexicano completaria se estivesse vivo.

fotogaleria "Boa tarde, minha alegria. Como está sua festa no céu? Aqui os programas voltaram às telinhas e os bons que te seguem estão felizes. Escuto sua risada daqui. Te amo", escreveu nas redes sociais.

Na sexta-feira, a viúva do artista compartilhou um vídeo com registros da infância e juventude do marido e comentou sobre a data. "Para mim você ainda está vivo, por isso te trouxe mariachis, uma serenata de amor eterno. Felicidades, minha alegria".

Roberto Gómez Bolaños ficou conhecido mundialmente por estrelar os seriados "Chaves" e "Chapolin Colorado". O programa foi exibido por mais de 30 anos pelo SBT. Ele e Florinda Meza iniciaram o relacionamento nos bastidores da Televisa na década de 1970 e ficaram juntos até a morte de Bolaños, em novembro de 2014.