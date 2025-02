Erika Hilton, Monique Alfradique e Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

Erika Hilton, Monique Alfradique e Ticiane Pinheiro

Publicado 23/02/2025 08:26

Rio - O tradicional evento de carnaval do Baile da Vogue aconteceu na noite deste sábado, 22, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, e reuniu um time de celebridades. O evento contou com grandes nomes do mundo artístico brasileiro e looks sofisticados.

O baile teve o tema de Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda e várias celebridades se inspiraram em ícones do universo fashion para a montagem de seus looks. A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), inspirou no visual da era “Cowboy Carter” da cantora Beyoncé. Por sua vez, Monique Alfradique se inspirou em Madonna e recriou uma peça icônica dela. O baile teve o tema de Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda e várias celebridades se inspiraram em ícones do universo fashion para a montagem de seus looks. A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), inspirou no visual da era “Cowboy Carter” da cantora Beyoncé. Por sua vez, Monique Alfradique se inspirou em Madonna e recriou uma peça icônica dela.

A apresentadora Ticiane Pinheiro apareceu vestida de noiva para homenagear a personagem Carrie de Sex and the City. Outro figurino diferentão foi o da cantora Gaby Amarantos, que apareceu vestida de um bolo de aniversário vintage.



Algumas celebridades também apostaram em vestidos elegantes e inspirados na alta costura mundial. Ana Paula Siebert surgiu com um vestido preto sofisticado com detalhes em dourado. A atriz Sophia Abrahão usou um vestido em tons de preto e branco no estilo de gala. Enquanto isso, a apresentadora Ana Clara apostou em um vestido rosa com brilhos e transparência.