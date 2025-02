MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2025 13:52

Rio - O cantor MC Daniel usou as redes sociais na manhã deste domingo, 23, para compartilhar um desabafo. Em seu perfil, ele publicou uma imagem em que aparece com cara de choro e escreveu um texto sobre seus sentimentos e pessoas que tentam prejudicá-lo. Depois, explicou o que aconteceu.

"O inimigo não vai me parar, nenhum espírito do mal, toda palavra ou intenção enviada contra minha vida, não vai me desanimar, não vai me parar, não tem poder sobre mim. Eles sabem que não me tocam, porque eu vivo o Espírito Santo, aprendi me blindar, mas eu sei que ele é covarde, quer atingir as pessoas que eu amo, sem que elas percebam, para me desestabilizar." "O inimigo não vai me parar, nenhum espírito do mal, toda palavra ou intenção enviada contra minha vida, não vai me desanimar, não vai me parar, não tem poder sobre mim. Eles sabem que não me tocam, porque eu vivo o Espírito Santo, aprendi me blindar, mas eu sei que ele é covarde, quer atingir as pessoas que eu amo, sem que elas percebam, para me desestabilizar."

E complementou: "Eu venci coisas muito piores que ele já enviou e planejou contra mim. Só preciso de um tempo sozinho orando, pra entender como ele está agindo. Eu sempre os enfraqueço e isso os deixam mais furiosos. Está sendo revelado para mim, mais uma vez, como ele estava agindo e hoje a situação que acabei de passar foi mais um golpe que tomei, mas que não me derrubou só me deixou mais forte, pronto pra próxima que eu sei que vai vir. O choro é de alívio por sentir o amor de Deus sobre minha vida. Eu sei que meu sorriso virá pela manhã."



O que aconteceu?



Em seguida, ele contou o que aconteceu. "Tive um dia meu brabo, é melhor eu já falar o que aconteceu. Sei que várias pessoas vão querer me humilhar, me colocar para baixo, tirar meu brilho. Fui fazer um show aqui e, quando entrei, duas mulheres tentaram roubar o meu óculos, que estava na minha mão. Daí, começou a dar problema no som e, quando comecei a cantar, deu problema no som e no microfone. E as pessoas começaram a me vaiar."

E completou: "Sou profissional. Se eu não fosse, não estaria onde estou hoje. A falha foi da mesa de som da casa. Eles mesmos reconheceram isso. Tenho vídeo de tudo, horários e fotos."



