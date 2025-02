MC Daniel e Lorena Maria celebram nascimento do filho e revelam nome do bebê - Reprodução / Instagram

Publicado 18/02/2025 07:50 | Atualizado 18/02/2025 07:59

Rio - MC Daniel, de 26 anos, e Lorena Maria, de 25, comemoram a chegada do primeiro filho, Rás, na madrugada desta terça-feira (18). O nascimento aconteceu na Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio. A mamãe e o papai de primeira viagem confirmaram a notícia em suas redes sociais e revelaram o nome do bebê: Rás, que significa 'chefe etíope'.



Lorena revelou que enfrentou desafios no parto, inicialmente planejado como normal, mas que precisou ser convertido em cesárea de última hora. "Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", escreveu.



MC Daniel também expressou sua felicidade ao compartilhar um registro simbólico segurando a meia do bebê. "Nasceu minha maior benção. Rás, meu primogênito".