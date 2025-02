Duda Reis canta para filha e recebe dica de Fiorella Mattheis - reprodução Instagram

Duda Reis canta para filha e recebe dica de Fiorella Mattheis reprodução Instagram

Publicado 18/02/2025 19:37

Rio - Duda Reis comoveu os seguidores ao compartilhar um vídeo emocionante com a filha, Aurora, de apenas dois meses. A influenciadora, que é casada com o empresário Du Nunes, escolheu a música "I Don’t Want To Miss a Thing", da banda Aerosmith, para cantar para a pequena. "Quando você se torna mãe, algumas músicas fazem mais sentido. Minha filha, como eu te amo", escreveu Duda na legenda, demonstrando o carinho por Aurora.