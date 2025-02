Wesley Safadão e sua família - Reprodução/Instagram

Wesley Safadão e sua famíliaReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 19:08 | Atualizado 18/02/2025 19:26

Rio - Wesley Safadão, de 36 anos, não escondeu a emoção ao ver a filha seguindo seus passos na música. Nesta terça-feira (18), Ysis, de 10 anos, encantou os convidados ao fazer uma apresentação de voz e piano em homenagem ao aniversário da mãe, Thyane Dantas.

fotogaleria

Nos Stories, o cantor se derreteu ao flagrar a filha ensaiando a canção gospel Descendência, de Pedro Henrique. Mais tarde, Ysis se apresentou diante de vários convidados e recebeu a atenção do pai. "Coisa linda", elogiou Safadão.



"Ysis começou a cantar e eu comecei a chorar!", confessou aos fãs. A celebração começou cedo, com o cantor surpreendendo a esposa com um buquê de flores na frente dos filhos, que entoaram um parabéns entusiasmado.



Wesley Safadão é pai de três filhos. O primogênito, Yhudy Lima, nasceu do relacionamento anterior com Mileide Mihaile. Já do casamento com Thyane Dantas, o cantor teve dois filhos: Ysis Dantas e Dom Dantas.