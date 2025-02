Regiane Alves com os filhos - Reprodução/instagram

Publicado 18/02/2025 16:51 | Atualizado 18/02/2025 16:55

Rio - A atriz Regiane Alves encantou o público nesta terça-feira, 18, ao compartilhar uma sequência de fotos inéditas dos filhos, João Gabriel, de 10 anos, e Antônio, de 8. Os meninos são frutos de seu antigo relacionamento com o cineasta João Gomez, herdeiro da veterana Regina Duarte.



Em suas redes sociais, Regiane revelou que os pequenos, bastante autênticos, decidiram renovar o visual e escolheram descolorir os cabelos. "Nevou aqui em casa... socorro!", brincou a artista na legenda da postagem.

Nos registros, a famosa mostra em detalhes o novo tom dos fios das crianças. Esbanjando alegria, os dois filhos da atriz não pouparam sorrisos ao serem fotografados pela mãe no espelho de um elevador.



Impressionados com a mudança no visual dos meninos, diversos seguidores de Regiane deixaram mensagens carinhosas a João Gabriel e Antônio nos comentários. "Ainda mais lindos!", elogiou uma seguidora. "Eu não tenho maturidade pra lidar com essa lindeza", disse outra. "Iguais a mãe, gente!", falou uma terceira.