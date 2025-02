MC Daniel e Lorena Maria celebram nascimento do primeiro filho, Rás - reprodução Instagram

Publicado 18/02/2025 14:18

Rio - MC Daniel usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para compartilhar o nascimento de seu primeiro filho com Lorena Maria. Em uma publicação emocionante, o funkeiro exibiu um álbum de fotos do parto e celebrou a chegada do bebê, chamado Rás.



Uma das imagens publicadas pelo cantor foi um print de uma conversa com Lorena Maria. No trecho compartilhado, a influenciadora desabafou sobre seus sentimentos após o nascimento do filho. "Tudo bem. Você teve uma família incrível, minha família não foi assim. Eu tenho medo, graças a Deus eu tenho uma mãe hoje, quero que minha família viva segundo o coração de Deus. Não me abandona", escreveu.



Em resposta, MC Daniel garantiu apoio à mãe de seu filho. "Você pode ter certeza absoluta que eu nunca, jamais vou fazer isso. Te reconheço como uma mulher incrível. Sei da sua história. Você vai ter toda estrutura e apoio possível e imaginário. Sou homem, tenho valores", afirmou.



Nos comentários, seguidores do artista parabenizaram o casal e enviaram mensagens positivas para a família. "Muita luz", "Parabéns, papai" e "Eu desejo toda felicidade do mundo para vocês" foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs.