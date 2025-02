Fernanda Paes Leme com a filha - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 18:02

Rio - Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.



Nesta terça-feira, 18, a famosa publicou várias fotos em que aparece se divertindo na praia com a filha Pilar, de nove meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

"A felicidade que eu tenho porque a Pipa ama uma prainha, uma festinha e ficar rodeada de crianças. Essa teve a quem puxar mesmo. Fim de semana repleto de amor, amor e mais amor. Obrigada aos envolvidos", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

