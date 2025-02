Jon Vlogs foi internado para retirada de cistos no pâncreas - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 17:08

Rio - Nesta terça-feira (18), o influenciador Jon Vlogs usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre sua saúde. Ele revelou que passou por uma cirurgia para remover um cisto no pâncreas e aproveitou o momento para alertar sobre a importância dos exames médicos regulares.

"Estou com a minha roupinha e em breve vou fazer a cirurgia. Se vocês estão vendo isso aí, é porque já passou tudo e estou bem. Vamos tirar essa parada do pâncreas hoje. Estou nervoso, mas vamos embora”, disse Jon Vlogs antes do procedimento.Após a cirurgia, o criador de conteúdo tranquilizou os fãs e reforçou a necessidade de cuidados com a saúde. Ele explicou que a detecção precoce foi fundamental para evitar complicações mais graves. "Quase uma semana no hospital. Agora já estou melhor. Façam seu exame de rotina, pessoal. Mais um pouquinho e poderia ter espalhado. Agora já resolveu e estou curado”, afirmou.