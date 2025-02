Jakelyne Oliveira foi levado ao hospital com crise de enxaqueca - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 16:04

Rio - Jakelyne Oliveira, de 31 anos, foi levada a um hospital de São Paulo na madrugada desta terça-feira (18) com fortes dores na cabeça. A ex-integrante de "A Fazenda 12" teve sua visão afetada durante o mal-estar e precisou ser amparada pelo noivo, o cantor Mariano.

fotogaleria "Estava no meio da reunião com a minha equipe e tive uma dor de cabeça muito forte. Comecei a perder a visão, que começou a ficar muito embaçada. Tive uma dor de cabeça repentina e extremamente intensa. Quando o Ricardo [Mariano] chegou, eu estava literalmente caída no banheiro e sem forças para levantar. Corremos para o hospital. Se ele não tivesse chegado, eu ia ficar no banheiro, caída, até agora", relatou.

A modelo, que nasceu com sopro cardíaco, ficou em observação na UTI para descartar um diagnóstico relacionado ao problema congênito. "A gente ficou bem assustado, mas a cardiologista disse que o meu coração está ótimo, dez de dez. A questão do coração foi descartada. Estamos muito felizes por estar tudo certo com o meu coraçãozinho".

Os exames realizados por Jakelyne constataram que o susto foi causado por uma crise de enxaqueca. "O córtex dá um sinal de que a enxaqueca vai vir. A minha foi essa questão da visão, ficou tudo embaçadinho. Como nunca tive isso e não preveni, deu essa crise muito forte de enxaqueca que parecia um AVC. Eu não conseguia falar e pensar. Não tinha força nos braços e nem nas pernas. Agora estamos esperando a neurologista falar os próximos passar e como evitar", concluiu.