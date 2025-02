Pedro Sampaio passa por cirurgia no joelho e compartilha fotos no hospital - Reprodução / Instagram

Pedro Sampaio passa por cirurgia no joelho e compartilha fotos no hospital Reprodução / Instagram

Publicado 18/02/2025 11:51 | Atualizado 18/02/2025 11:53

Rio - Pedro Sampaio compartilhou atualizações sobre sua saúde nesta terça-feira (18), após passar por uma cirurgia no joelho. A lesão ocorreu durante um show no Rio no dia 12 de janeiro, quando ele rompeu o ligamento ao se acidentar no palco. O artista precisou imobilizar uma perna e cancelou sua agenda de Carnaval devido ao agravamento do quadro