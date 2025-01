Pedro Sampaio cai no palco em segundo dia de festival no Rio

Rio - O segundo dia do primeiro fim de semana do Universo Spanta, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, não foi tão legal para Pedro Sampaio, que sofreu uma queda e aparentemente machucou o joelho no início do show. Neste sábado (11), o DJ precisou sair do palco, mas logo voltou carregado e continuou a apresentação sentado, usando uma joelheira.

Além de Pedro Sampaio, artistas como Gloria Groove e a dupla sertaneja Jorge e Mateus também se apresentaram no festival, que reuniu alguns famosos na plateia. Silvero Pereira, Lana Rhodes, Mari Molina, Ju Amaral e Samuel de Assis são alguns dos nomes que prestigiaram o evento.

Neste domingo (12), o Universo Spanta finaliza seu primeiro fim de semana com as apresentações de Boi de Miracema, Noites do Norte, Lucy Alves, Natascha Falcão, Juliana Linhares, Almério e Martins, Zé Ramalho e Rio Maracatu. O festival retorna nos dias 17, 18 e 19 de janeiro.

O momento que o Pedro Sampaio se machucou aqui no Spanta! Espero que esteja tudo bem! pic.twitter.com/1JdCPy98pH — Demetrius (@DDois) January 12, 2025

Pedro Sampaio voltou sendo carregado, sentou numa cadeira e tá continuando o show sentadinho pic.twitter.com/LRiiu253ap — Clau (@brazclaudiaa) January 12, 2025

Relatar erro