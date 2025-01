Luan Santana - reprodução Instagram

Publicado 12/01/2025 16:46

Rio - Luan Santana emocionou os seguidores neste domingo (12) ao compartilhar uma foto especial com a filha, Serena. No registro, a bebê, fruto do relacionamento do cantor com Jade Magalhães, aparece cochilando tranquilamente no colo do pai.

"Sonhe com os anjos, minha princesa", escreveu Luan Santana na legenda da publicação. O cantor aproveitou para registrar o momento de tranquilidade ao lado da filha.

Reações dos fãs

Os seguidores do cantor se encantaram com o momento. "Meu deus, quanto amor", comentou uma fã. "A coisa mais linda do papai dela", disse outra admiradora. Um fã-clube do artista também deixou sua opinião: "Acabei de morrer de amores aqui".

Serena, anunciada por Luan e Jade como Serena Magalhães Santana, nasceu no dia 28 de dezembro. Apesar da grande curiosidade dos fãs, o casal mantém a discrição sobre a bebê e ainda não revelou o rosto dela.