Bianca Andrade dá bolsa de grife e maquiagens para fã durante NumaniceReprodução / TikTok

Publicado 12/01/2025 14:54

Rio - O fim de ano de Bianca Andrade foi para lá de movimentado. Neste fim de semana, viralizou nas redes sociais um vídeo em que a influenciadora aparece bêbada, no fim do Numanice do Réveillon de Amoré, em Porto de Galinhas (PE), e dá sua bolsa e maquiagens a um fã.

No TikTok, Kauã mostrou o momento em que foi presenteado pela empresária. O vídeo, publicado neste sábado (11), já ultrapassa de 570 mil reproduções, 115 mil curtidas e 400 comentários. No post, o fã de Bianca, que a acompanha desde 2015, mostra uma tatuagem que fez em homenagem a ela.

Os dois, bêbados, então iniciam um diálogo e Bianca chega a chamar Kauã de "muito gostoso". Em seguida, a empresária entregou sua bolsa para o jovem e disse que ele poderia ficar com ela. O acessório é objeto de desejo dos fãs da influenciadora, já que foi uma criação da grife Alexandre Pavão para o lançamento da linha de maquiagens dela.

Mais tarde, Kauã voltou em seu perfil para explicar como o encontro aconteceu. "Passei mal e fui parar no pronto socorro. Passou um tempão e quando vi que estava amanhecendo, praticamente no final da festa, eu falei: caralh*, eu não consegui a minha foto com a Bianca ainda. Me levantei da cadeira do pronto socorro e fui embora atrás dela. Na mesma hora que eu saí e cheguei na área em que a Bianca estava, eu dei de cara com ela", contou.

"Aí começou a euforia. Eu bêbado, Bianca bêbada também, e comecei a falar e mostrar a minha tatuagem. E aí comecei a fazer amizade. Nessa euforia toda, Bia pegou o meu celular e começou a gravar. Quando foi do nada, ela me deu a bolsa dela. Eu coloquei no meu braço e ela: 'é sua'", disse.

Com o vídeo viralizado, em seu perfil, Bianca Andrade contou que não se lembrava que o momento havia sido gravado e disse que já tinha contado tudo sobre o encontro para a família dela, que caiu na gargalhada.

"Gente, Kauã é um querido. Eu não sabia que tinha registro desse momento, não lembrava. Kauã depois do Numanice, pensa, gente, final de ano, depois de um dia de Numanice, raiando o dia já... ele passou e falou: 'Bianca, eu te amo' e mostrou a tatuagem escrito 'nada é tão nosso quanto os nossos sonhos'. Eu fiquei emocionada", iniciou.

"Aí, eu fui dar as maquiagens que eu tinha dentro da minha bolsa para ele, só que eu sei o quanto essa bolsa é muito desejada por todo mundo. E eu tenho muita gratidão por quem me acompanha desde o início, porque quem me acompanha desde essa época da frase, foi a galera que fez com que eu saísse da favela e mudasse a minha vida. Então, eu tenho muita gratidão mesmo no meu coração. Fiquei muito feliz de ter encontrado ele ali e aí eu dei a bolsa para ele também", seguiu.

"E eu estava rindo muito com a minha família, porque eu cheguei em casa contando essa história. Isso foi uma resenha lá, porque o pessoal já me conhece, mas eles ficaram chocados que eu dei a bolsa e agora eles têm imagens desse momento. Kauã é um querido. Beijo, Kauã, foi ótimo", contou ela aos risos.