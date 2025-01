Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por sua performance em Ainda Estou Aqui - Reprodução/Sony Pictures

Publicado 12/01/2025 20:21 | Atualizado 12/01/2025 22:54

Rio - O filme 'Ainda Estou Aqui' recebeu neste domingo (12) o prêmio de melhor longa-metragem internacional no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, na Califórnia.

A obra, dirigida por Walter Salles e escolhida como representante oficial do Brasil na corrida por uma vaga no Oscar, conquistou os jurados pela forma como aborda temas complexos.



O júri declarou: "Evocando a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, o diretor Walter Salles captura um momento crítico da história em detalhes escrupulosos e convincentes.” O filme também foi elogiado por transmitir “o horror de uma ditadura sob a perspectiva íntima de uma mãe defendendo não apenas sua família de cinco filhos, mas sua dignidade".O júri do festival foi composto pelos críticos de cinema Brian D. Johnson (Canadá), Marcelo Janot (Brasil) e Paola Casella (Itália). Além do reconhecimento em Palm Springs, o longa segue como uma das apostas do Brasil para conquistar uma indicação ao Oscar. A vitória no festival fortalece sua visibilidade internacional, ampliando as chances de chamar a atenção da Academia.