Publicado 12/01/2025 18:48

Rio - Bruna Biancardi, influenciadora e empresária, compartilhou uma cena especial envolvendo Neymar Jr. e a filha do casal, Mavie. A foto, publicada nos Stories do Instagram, mostrou Mavie, de apenas 1 ano, no colo do pai. A bebê estava deitada com a cabeça apoiada no peito do jogador, que a observava carinhosamente.



Na publicação, Bruna escreveu: "Um grude nesse papai ", mostrando o momento alerta fofura entre pai e filha. A imagem foi capturada na casa da família, localizada na Arábia Saudita.



Desde o nascimento de Mavie e a reconciliação com Neymar Jr. e Bruna Biancardi têm compartilhado episódios de sua rotina familiar nas redes sociais.