Tatá Werneck é jurada do The Masked Singer - Divulgação / TV Globo

Tatá Werneck é jurada do The Masked SingerDivulgação / TV Globo

Publicado 12/01/2025 05:00

Rio - Conhecida por seu humor e espontaneidade, Tatá Werneck, de 41 anos, volta a integrar o time de jurados do "The Masked Singer Brasil", da TV Globo, na quinta temporada da atração, que estreia neste domingo (12). Ao lado de Belo, Tony Ramos e Sabrina Sato, a atriz e apresentadora vai conferir as apresentações musicais e tentará descobrir quem é a voz por trás das fantasias do programa.

fotogaleria

"Estou muito animada para que todo mundo se emocione como estamos emocionados. É muito potente ver a descoberta de novos talentos, seja cantando ou dançando, muitas vezes para pessoas que não são da área artística", comenta Tatá, que comemora a chegada de Eliana ao "The Masked". "Estou muito feliz pela estreia da Eliana e torço para que seja um enorme sucesso!", diz a humorista.

Neste ano, o reality musical homenageia às novelas nos 60 anos da TV Globo e as fantasias são inspiradas em personagens marcantes, como Carminha de "Avenida Brasil"; Catarina e Petrucchio de "O Cravo e a Rosa"; Dona Lurdes de "Amor de Mãe"; Foguinho de "Cobras & Lagartos", "O Rei do Gado"; Candinho e Policarpo de "Êta Mundo Bom!"; Jade de "O Clone"; Jesuíno de "Cordel Encantado"; Juma de "Pantanal"; Nazaré Tedesco de "Senhora do Destino"; Odete Roitman de "Vale Tudo" e muitos outros.

Sendo assim, Tatá entrega quais são suas tramas favoritas. "'Que Rei Sou Eu?' (1989), 'A Próxima Vítima' (1995), 'Vamp' (1991) e 'Amor à Vida' (2013)", lista. Além das fantasias, as apresentações musicais da atração, com direção geral de Marcelo Amiky, também serão embaladas por trilhas sonoras de novelas.