Publicado 12/01/2025 05:00

Rio - Carol Biazin, de 27 anos, se prepara para fazer o primeiro show desse ano, no Rio de Janeiro, com a turnê "No Escuro, Quem É Você?", no Vivo Rio, na Zona Sul, nesta sexta-feira (17). Natural de Ivaiporã, no Paraná, a cantora, compositora e multi-instrumentista está animada para a apresentação, que mistura seus maiores sucessos e faixas inéditas do novo álbum.

"Estou muito ansiosa porque será a primeira vez que vou tocar no Vivo Rio e é a segunda vez que estamos tocando esse repertório novo do 'No escuro'. É sempre muito bom, porque agora vou ouvir meus fãs do Rio cantarem as minhas músicas. Então, isso é sempre quase uma chegada ao céu para mim", comenta a artista.

Carol começou a trajetória musical aos oito anos, quando começou a tocar violão. Embora tenha passado por momentos de aflição em relação à vida artística, ao longo da carreira, a cantora não desistiu de seu sonho. "Acho que a música nunca me trouxe dúvidas, é óbvio que tenho os meus momentos de ansiedade e preocupação. Já tive muitos períodos assim, mas em nenhum momento tive coragem o suficiente para desistir, que bom, porque acho que eu usei toda minha coragem para conseguir viver disso", ressalta.



Biazin ganhou mais notoriedade do público depois de participar da sexta temporada do "The Voice Brasil" (2017), da TV Globo. Na época, ela integrou o time de Ivete Sangalo. "O 'pós The Voice' foi um momento que realmente me impulsionou e eu continuei remando, não parei, mesmo vendo as dificuldades na minha frente e tudo que poderia dar errado, e muita coisa deu errado, mas muita coisa deu certo também. Então, acabei seguindo e eu acho que foi aí que eu me vi falando: É isso mesmo que eu quero", pontua ela, que também competiu no reality show musical "X-Factor Brasil" (2016), da Band, com outros cantores.

Entre as influências musicais da artista estão o sertanejo, pop e o R&B. "As minhas referências estão sempre atreladas a raiz da onde eu vim e, ao mesmo tempo, a coisas que fui descobrindo conforme fui crescendo. Nasci num lugar onde meu avô sempre escutava a música sertaneja raiz, e minha família inteira também gostava muito. E por outro lado o meu irmão escutava músicas internacionais e ouvia Rita Lee e Cazuza ao mesmo tempo. Quando fui crescendo, fui ouvindo outras coisas como o R&B dos anos 2000, pop internacional, ao mesmo tempo eu ouvia folk, então é muito doido olhar para minha música e ninguém imagina isso, mas eu acho que eu acabei pegando um pouco da vivência de cada coisa. Hoje eu sou colocada num nicho do pop, mas eu gosto de tudo", pontua.

Parecerias musicais

Biazin já fez parcerias musicais com Ludmilla, Vitão, Luísa Sonza, Marina Sena, Baco Exu Blues e muitos outros artistas. "Acho que todas as minhas parcerias aconteceram de forma muito natural. Isso é muito louco. Eu não tenho nenhuma parceria que foi cavada por gravadora. Todas foram exatamente de um lugar onde havia uma admiração mútua. Sempre a maioria dos convites partiram de mim assim eu tenho parcerias que para mim eu levo para vida e que mudaram muito rumo da minha carreira, uma delas foi com o Baco (Exu do Blues). A gente fez "Ligações de Alma", é uma das minhas músicas favoritas", diz.

"O Vitão foi uma das primeiras pessoas a fazer feat comigo, Luisa Sonza... Consegui juntar Vulgo FK e Marina Sena, duas pessoas de outros nichos, numa mesma música. Dilsinho, Ludmila, Gloria Groove, a Duquesa, que me tornei amiga. Então, todas (as parcerias) surgiram de forma orgânica. Sou grata como artista de poder ter colaborado com esses artistas e a gente ter tido as nossas trocas musicais, acho que no final das contas, a gente acaba aprendendo com o outro. Isso é muito legal", acrescenta.

Inspirações

Carol revela que as suas composições são inspiradas em suas próprias experiências. "O processo das minhas canções vem 100% das minhas experiências, da minha vivência e dos meus sentimentos. Costumo dizer que é muito difícil eu ter que inventar histórias, então, coloco a minha realidade nas letras (das canções)... Para mim, a música é um ato de liberdade, eu poder cantar sobre o que eu sinto e as pessoas se identificarem com isso", explica, Carol.

Planos para este ano

A aguardada segunda parte do álbum "No Escuro" está entre os planos profissionais de Carol para este ano. "2025 é um ano que já começo fazendo um grande show, gravando um audiovisual em conjunto, com lançamentos novos, parcerias, shows e festivais. Finalmente vai sair a segunda parte do "No escuro", que agora assim completo é "No escuro, quem é você?". Ainda não posso falar datas, mas esse ano teremos mais essa novidade que estou trabalhando desde o início do ano passado. Estou ansiosa para poder lançar, para poder fazer mais shows. Nesse ano, quero tocar em lugares diferentes e chegar em mais pessoas, quero que mais pessoas descubram a minha música", deseja.

*Reportagem do estagiário Lucas Adeniran, sob supervisão de Isabelle Rosa