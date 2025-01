Viih Tube e Eliezer celebram dois meses de Ravi com fantasia da Disney - reprodução Instagram

Viih Tube e Eliezer celebram dois meses de Ravi com fantasia da Disneyreprodução Instagram

Publicado 11/01/2025 19:11 | Atualizado 11/01/2025 19:34

Rio - Viih Tube e Eliezer celebraram os dois meses do filho Ravi em grande estilo. O casal entrou no clima da Disney e se vestiu como Margarida e Pato Donald. A festa aconteceu no sábado (11) e contou com a filha mais velha do casal, Lua Di Felice, de 2 anos, com um vestido de Minnie Mouse.