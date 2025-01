Tata Werneck beija Belo no The Masked Singer - TV Globo

Publicado 12/01/2025 18:00 | Atualizado 12/01/2025 18:09

Rio - A estreia da nova temporada do The Masked Singer Brasil, exibida neste domingo (12), contou com momentos inusitados. Tata Werneck beijou o cantor Belo durante o programa, arrancando risadas do público e dos colegas.