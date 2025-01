Renato Aragão faz missa no Cristo para celebrar 90 anos de idade - Reprodução / Instagram

Renato Aragão faz missa no Cristo para celebrar 90 anos de idadeReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2025 11:00

Rio - Prestes a completar 90 anos nesta segunda-feira (13), Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, já iniciou as comemorações do aniversário com uma missa no Cristo Redentor, neste domingo (12). Lilian e Livian Aragão, mulher e filha do humorista, usaram as redes sociais para compartilhar registros do momento religioso.

"90 anos do meu ídolo. Te amo muito, Renato Aragão", escreveu Lilian na publicação que reunia imagens da família na missa, além de uma foto do humorista carregando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.

A missa teve início por volta das 7h da manhã. Do alto do monumento, Lívian compartilhou foto e vídeo da paisagem. "Dia especial" e "Que missa linda", escreveu ela nos Stories, do Instagram.

A filha de Renato também se declarou ao compartilhar um trecho do filme "Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood", em que contracena com o pai. "Dia de celebrar mais um ano de vida da pessoa que eu mais tenho orgulho de dizer que sou filha. 90 anos muito bem vividos! Que honra poder celebrar com você. Te amo", escreveu ela.

Para a missa no Cristo Redentor, Renato e Lilian Aragão apostaram em looks brancos. Ela usou uma calça listrada e colete, com blusa de mangas longas transparente por baixo, enquanto ele estava com calça, camisa e sapatos no tom. Já Lívian escolheu um vestido longo azul claro rendado.