Publicado 11/01/2025 17:47

Rio - Lorena Maria encantou seus seguidores ao divulgar a primeira imagem do rosto de seu filho com o cantor MC Daniel. A influenciadora, que está na reta final da gestação, mostrou um ultrassom que revela a face do bebê quase totalmente visível.

Na legenda da postagem, Lorena se derreteu de amor, brincando com o momento especial: "Neném gordinho. O bichinho é bravo. Olha o bico", comentou, acompanhando as palavras com um emoji. A imagem do ultrassom também mostra que o pequeno estava com uma das mãozinhas apoiada sobre a cabeça durante o exame.



Lorena tem compartilhado com seus seguidores momentos do avanço de sua gestação. Apesar de revelar diversos detalhes da espera pelo bebê, a influenciadora e seu noivo, MC Daniel, ainda guardam segredo sobre o nome do filho.