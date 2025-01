Isa Scherer recebeu críticas por pescar lulas - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2025 14:38

Rio - Para curtir a sexta-feira, Isabella Scherer se aventurou em uma pescaria de lulas. O programa, no entanto, não foi bem recebido pelos seguidores dela, que começaram a tecer críticas. Neste sábado (11), a atriz foi aos Stories, do Instagram, para rebater os comentários que recebeu: "Vamos deixar de ser hipócrita, galera?".

E então ela seguiu: "Posto receita de lula, ninguém fala nada. Posto comendo lula em restaurante, ninguém fala nada. Vocês acham que as carnes nascem num pacote de plástico no mercado? Além de tudo, pesca em vara é a mais 'correta' tanto para os animais quanto para o meio ambiente. O problema mesmo são as redes de pescas imensas que grandes navios jogam".

"Pode ter certeza que você está prejudicando muito mais o meio ambiente comprando peixe no mercado do que comprando no pescador, mas ver numa prateleira um pedaço de carne que nem parece um animal é mais fácil, né? Não incomoda ninguém! Tem um documentário ótimo, 'Seaspiracy', para os interessados", finalizou ela, que ainda ironizou em uma foto da lula já cortada, enquanto estava sendo preparada: "O que será que eu vou fazer com essa carne misteriosa que nasce em bandeja?".

Nesta sexta-feira (10), a campeã do MasterChef compartilhou alguns registros de sua pescaria e contou que voltou para casa com oito lulas. Também nos Stories, ela mostrou que usou uma linha para capturar os animais.