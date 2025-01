Pedro Bial e Marisa Orth - TV Globo

Publicado 11/01/2025 18:54 | Atualizado 11/01/2025 18:59

Rio - Marisa Orth, que dividiu a apresentação do "Big Brother Brasil" com Pedro Bial na primeira edição, ficou de fora do especial de 25 anos do reality show produzido pela TV Globo. A decisão gerou repercussão, especialmente porque Marisa chegou a gravar um depoimento para o projeto, mas a emissora optou por não incluí-lo no material final.



A exclusão ocorreu após declarações polêmicas de Marisa sobre sua experiência como apresentadora do BBB. Em entrevista ao canal de YouTube "Embrulha Sem Roteiro", ela revelou seu desconforto com a função. "Foi uma das coisas que a Globo me pressionou a fazer", disse ela. A atriz questionou a dinâmica da dupla com Pedro Bial: "Eu dizia: ‘Não vai dar certo. Dupla é Tom e Jerry, é o Gordo e o Magro.’"Marisa também explicou que a diferença de abordagem entre ela e Bial tornou a parceria difícil. "Eu ia propor: ‘Olá, cambada de vagabundos. Bom dia.’ Aí chega ele e fala: ‘Meus heróis.’ Eu pensei: ‘Aí f*deu’."Marisa esteve no comando do reality por apenas uma semana, em 2002, antes de ser retirada do posto. Na época, a Globo decidiu que o formato não precisava de dois apresentadores e manteve Pedro Bial à frente do programa. No documentário “BBB: O Documentário – Mais que uma espiada”, exibido em janeiro, apenas imagens breves de Marisa no papel foram incluídas, sem o depoimento gravado por ela.A ausência de Marisa Orth no documentário reacendeu discussões sobre sua passagem pelo reality. Pedro Bial comentou o período: "Ficou acertado que seriam dois apresentadores, eu e Marisa Orth. A gente realmente não tinha ideia do que era aquele programa." Ele ainda destacou a dificuldade inicial para encontrar o formato ideal e classificou Marisa como uma das "vítimas" dessa busca.