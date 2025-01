Celso Portiolli lamenta a morte de sua mãe - reprodução Instagram

Publicado 11/01/2025 21:58

Rio - Dibe Said Yunes Portiolli, mãe do apresentador Celso Portiolli, faleceu aos 98 anos. A notícia foi divulgada pelo comunicador por meio de suas redes sociais neste sábado (11). Em uma publicação emocionante, Portiolli compartilhou sua gratidão pelo tempo vivido ao lado da matriarca. "Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela. Viveu 98 anos com muita saúde, lúcida e cercada de carinho. Obrigado, Deus. Receba-a de braços abertos, em nome de Jesus", declarou o apresentador.



Dibe Said Yunes Portiolli deixa um legado de amor, cuidado e dedicação. Ela foi mãe de 12 filhos, além de ser uma figura central para netos, bisnetos, genros, noras, sobrinhos e amigos próximos. Sua vida foi marcada pela simplicidade e pela capacidade de unir e tocar profundamente aqueles que estavam ao seu redor.



No texto de despedida, Portiolli também destacou o papel da mãe em sua grande família: “Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Todos a amavam muito por ser uma pessoa simples e única”.



A publicação de Portiolli recebeu diversas mensagens de apoio e carinho de fãs e amigos."Meu Deus!!!! Sinto muito, muito, muito, Celso!!!! Deus há de te dar muita força nessa hora!", escreveu Sonia Abrão. "Meus sentimentos … Que o consolo do Senhor venha sobre o teu coração e toda família nesse momento", desejou a cantora gospel, Cassiane.

Muitos destacaram a importância de dona Dibe para a vida do apresentador e o impacto de sua história de vida. O apresentador encerrou sua homenagem agradecendo a Deus pela convivência e pela oportunidade de ter vivido tantos anos ao lado da mãe.