Fernanda Torres ganha apoio do público brasileiro após críticas de apresentadora argentinareprodução Instagram

Publicado 11/01/2025 16:14 | Atualizado 11/01/2025 17:01

Rio - A apresentadora argentina Mercedes Cordero se manifestou após receber uma enxurrada de críticas de brasileiros. O episódio começou após Cordero, no programa 'Vamos Las Chicas', debochar do penteado da atriz Fernanda Torres durante o Globo de Ouro. Paula Galoni, sua colega, também participou dos comentários e foi alvo de ataques de brasileiros nas redes.



As críticas vieram depois que Mercedes disse: "Estava tão convencida de que iria ganhar que foi até mesmo sem se pentear." O comentário provocou a revolta nas redes sociais, especialmente entre fãs da atriz, que não perdoaram a apresentadora.Após a repercussão negativa, Mercedes desabafou e limitou os comentários em suas redes sociais. Em declaração, afirmou: "Uma piada sobre o penteado de uma artista não a desqualifica. Há um país inteiro me atacando com mensagens realmente ofensivas, me ameaçando. Nunca me referi a ela em termos profissionais, nem zombei dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional".Paula Galoni, que também fez parte do comentário, optou por trancar o perfil no Instagram para evitar mais ataques.O público brasileiro reagiu com intensidade às falas das apresentadoras. Mercedes recebeu mensagens debochadas e críticas diretas. Entre os comentários, alguns chamaram atenção, como o de um fã que disse: "O cabelo é tão seco que até me deu sede".A atriz Tatá Werneck também entrou na polêmica ao questionar: "Como você ousa falar de Fernanda Torres?" Outro internauta ironizou: "Fernanda é uma lenda e a fulana argentina uma lêndea".