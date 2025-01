Yuri Lima dorme de conchinha com a filha, Nala - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2025 09:58

Rio - Yuri Lima está se mostrando um verdadeiro pai babão. Neste sábado (11), o jogador compartilhou um momento fofo com a filha Nala, de dois meses, fruto do relacionamento com a cantora Iza. Nos Stories, do Instagram, ele publicou uma foto em que aparece agarradinho com a pequena.

No registro, em preto e branco, Yuri dorme de conchinha com a filha no sofá enquanto a menina, acordada, está rodeada de cobertores e com luvinhas nas mãos. No story, ele brincou: "Não sufoque a artista", completando com um emoji de 'chorando de rir'.