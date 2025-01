Taís Araujo grava cenas de 'Vale Tudo' na Zona Sul

Rio - As gravações do aguardado remake de "Vale Tudo", que tem previsão de estrear em março na TV Globo, estão a todo o vapor. Taís Araújo, que interpretará o papel principal da trama, Raquel, feito originalmente por Regina Duarte, foi flagrada filmando uma cena externa em Ipanema, na Zona Sul do Rio, neste sábado (11).

A atriz, caracterizada com uma calça jeans, camiseta rosa com estampa de folhas brancas, sandálias nos pés e uma bolsa, gravava uma cena em que Raquel conversa com pessoas que circulam pela rua e fala com porteiros dos prédios.



A nova versão da novela, assinada por Manuela Dias, promete trazer uma releitura contemporânea do clássico de 1988.

Relatar erro