Pedro Sampaio revela agravamento na lesão do joelho Reprodução Instagram

Publicado 05/02/2025 13:01 | Atualizado 05/02/2025 13:06

Rio - Pedro Sampaio, de 27 anos, anunciou, nas redes sociais, que teve um agravamento na lesão do joelho, e precisou cancelar todos os shows no Carnaval. O cantor publicou um vídeo, no Instagram, nesta quarta-feira (5), e relatou que vai precisar antecipar a cirurgia.

"Oi, galera. Estou aqui para trazer para vocês uma notícia chata, mas inevitável. Vocês sabem que em janeiro tive uma lesão no joelho e eu realmente achei que seria possível concluir toda a minha agenda de shows. Estava sendo acompanhado por uma equipe médica, e a previsão era essa, de que eu seria capaz de fazer os shows com todos os cuidados e com algumas adaptações", disse ele.

Pedro contou que a equipe médica decidiu antecipar a data da cirurgia do joelho. "Porém, mesmo tomando todos os cuidados possíveis e necessários, fiz novos exames agora e foi constatado um agravamento na minha lesão. Minha equipe médica decidiu antecipar a data da minha cirurgia e, infelizmente, toda a minha agenda de Carnaval desse ano terá que ser cancelada. Estou aqui pessoalmente falando isso para vocês em respeito ao meu público, aos contratantes e às marcas parceiras. Mas fiquem tranquilos, eu estou bem. Estou bem cuidado. Não é nenhuma lesão de outro mundo, só que não posso negligenciar a minha saúde".

O DJ finalizou dizendo que ama o Carnaval. "Curtam esse Carnaval por mim, eu amo Carnaval. Curtam o dobro por mim. Já que não vai ter show do Pedro Sampaio durante o Carnaval, ouçam muito as músicas, e me deixem ainda mais feliz! Amo vocês e a gente se encontra em breve nos palcos de todo Brasil e do mundo, ainda mais fortes, ainda mais saudáveis, e com o joelho novo em folha", concluiu.