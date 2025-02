Claudia Ohana exibe registros praticando yoga - Reprodução Instagram / Thiago Taffarel

Claudia Ohana exibe registros praticando yogaReprodução Instagram / Thiago Taffarel

Publicado 05/02/2025 11:45 | Atualizado 05/02/2025 12:40

Rio - Aos 61 anos, Claudia Ohana exibiu registros no treino de yoga e mostrou a elasticidade do seu corpo, nesta quarta-feira (5). A atriz publicou uma sequência de fotos, no Instagram, e em uma delas, aparece abrindo um 'espacate' em meio à natureza.

fotogaleria

Internautas comentaram na postagem da artista. "Linda! Que lugar maravilhoso", disse um. "Linda, Claudita. Saudades", afirmou outro. "Linda", comentou mais um fã.

Claudia Ohana compartilha sua rotina de vida pessoal e profissional para os seus mais de um milhão de seguidores.