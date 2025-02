Ana Hickmann consegue vestir calça que não cabia há 7 meses: ’Muito feliz’ - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2025 09:19

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, mostrou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (4), que conseguiu vestir uma calça tamanho 40 que não cabia há sete meses. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, celebrou o processo de emagrecimento e desabafou sobre a falta de cuidados com o corpo no ano passado.

"2024 foi um ano que acabei esquecendo de mim, me anulando um pouco. É compreensível, né? Com isso, ganhei bastante peso. Mas eu disse que 2025 seria um ano totalmente diferente e começou desse jeito. Estou levando muito firme esse propósito. Está me fazendo muito bem, com mais disposição, minha saúde está muito melhor, dormindo melhor. E principalmente acordar cedo e estar junto com meu filho", iniciou a apresentadora. Vale lembrar que ela se separou de Alexandre Correa em novembro de 2023. Desde então, o ex-casal vive um término conturbado. Eles são pais de Alezinho, de 10 anos.



"Só para vocês terem uma ideia. Essa calça jeans, tamanho 40, tinha uns sete meses que não entrava. Eu sempre usei 38/40 e estava usando 42, quase um 44. Agora voltei a usar 40. Juro, a sensação de vestir essa calça de novo é muito legal e estou muito feliz com isso", vibra Ana.



Nesta manhã (5), a apresentadora mostrou que seguiu focada e praticou exercícios. "O treino hoje foi tão puxado que eu vim direto da academia para tomar banho na Record. Terminei de treinar, [dei o] café da manhã do Alezinho e levei ele pra escola". Além disso, a loira mostrou que foi ao trabalho acompanhada de umas cachorrinhas de estimação.