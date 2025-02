Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e os filhos Titi, Bless e Zyan - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2025 21:04

Rio - Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.



Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo um momento especial ao lado do marido Bruno Gagliasso e dos filhos Titi, de 12 anos, Bless, de dez, e Zyan, de quatro.



Nas imagens, a família surgiu aproveitando um dia no Magic Kingdom, parque do complexo Walt Disney World, localizado em Orlando, nos Estados Unidos.



"Nosso dia na Disney! Foi mágico como sempre", escreveu Giovanna na legenda da publicação.

