Publicado 05/02/2025 18:57 | Atualizado 05/02/2025 18:59

Rio - Camila Pitanga, afastada das novelas desde Velho Chico (2016), está de volta à Globo em Dona de Mim, próxima produção das 19h. Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, a atriz falou sobre sua trajetória, o atual momento da carreira e a decisão de se afastar da TV após a morte de Domingos Montagner.

A morte de colega de cena, em setembro de 2016, marcou a atriz, que optou por uma pausa na televisão. "Eu precisei parar tudo, respeitar o luto e recomeçar. A vida é sempre recomeço, não precisa ter uma tragédia para você recomeçar. Mas ali, naquele ponto zero, eu precisava ter respeito", relembrou.Após a pausa, Camila passou a buscar personagens que trouxessem novos desafios. "Depois, eu também estava querendo personagens que me dissessem, que me instigassem e tivessem alguma coisa", explicou.A decisão de interromper o ritmo intenso de trabalho trouxe mudanças para a atriz. "Quando você resolve parar, aquela engrenagem que está em pleno vapor, demora para você parar... Recomeçar também. Mas que bom que fiz isso. Decisão de respeito e amor à vida. Poder ir para o ninho, ficar no dia a dia com a minha filha e repensar a minha relação com a minha carreira e com o tempo", disse.Ela destacou que antes trabalhava sem pausas. "Eu trabalhava de domingo a domingo (...) Era sempre um acúmulo", contou.Com o afastamento, a atriz conseguiu uma nova perspectiva sobre seu trabalho. "Eu fazia com muito prazer e alegria, mas que bom amadurecer e entender que é importante você se concentrar numa coisa. É importante você poder saber elaborar aquilo na distância daquilo (...) Foi uma escolha muito feliz, ainda que o pontapé tenha sido uma tragédia. Foi algo que, com muita terapia, amor, amizade e família, me fez bem",