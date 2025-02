Fabiana Justus - reprodução Instagram

Publicado 05/02/2025 16:47 | Atualizado 05/02/2025 16:50

Rio - Fabiana Justus compartilhou sua emoção ao ver os cabelos voltando a crescer, um ano após o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Agora em remissão, a influenciadora refletiu sobre a importância desse momento em sua vida.



"Eu vou falar uma coisa para vocês. Estou amando acompanhar o crescimento do meu cabelo. Não sei explicar. Você pode pensar que é só cabelo. Mas a sensação que tenho com cada fio crescendo é que tudo na vida passa, muda, se transforma”, disse.Ela ressaltou que o retorno dos fios representa mais do que uma mudança estética. “Ele vir com força, vir forte, cheio… Faz toda a diferença. Eu me sinto assim nesse momento, mais forte. Não é só sobre cabelo, como falei. Cabelo simboliza muito mais do que apenas cabelo. Quem passa por isso vai entender o que estou falando. É muito mais do que uma coisa só estética".Fabiana Justus recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024. Dois meses depois, em março, passou por um transplante de medula óssea. Agora, com os cabelos crescendo novamente, ela celebra essa fase de renovação e transformação.