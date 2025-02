Bruna Marquezine e João Guilherme - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e João Guilherme Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2025 22:50

Rio - João Guilherme compartilhou nesta quarta-feira (05) registros ao lado de Bruna Marquezine durante a celebração de seu aniversário de 23 anos na Fazenda Talismã, em Goiás. A propriedade é de Leonardo, pai do ator.

fotogaleria "Tantos amores reunidos… não trocaria por nada. Que resenha boa", afirmou na legenda.

Além da namorada de João Guilherme, a comemoração contou com a presença de Sasha Meneghel, João Lucas e Yá Burihan. Poliana Rocha, madrasta do ator, surpreendeu o enteado com um bolo e um animado parabéns.