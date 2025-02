Isis Valverde celebrou estreia em filme internacional - Reprodução/Instagram

Isis Valverde celebrou estreia em filme internacional Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2025 19:59

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (05) para celebrar a divulgação do trailer e cartaz oficial de "Código Alarum", seu primeiro filme internacional. A atriz contracena com Sylvester Stallone na produção que chega aos cinemas brasileiros em 27 de março.

fotogaleria "MUITA AÇÃO e uma oportunidade de expandir meu conhecimento e experimentar novas possibilidades. Essa é uma vitória particular e isso é gigantesco para quem sabe sentir! Que sorte a minha! Logo mais em todos os cinemas", escreveu na legenda.

A obra segue dois assassinos profissionais, Joe (Scott Eastwood) e Lara Travers (Willa Fitzgerald), que se casam e tentam deixar o mundo do crime para trás, morando isolados em uma cabana. Sylvester Stallone interpreta Chester, um agente da CIA enviado para capturar o casal.