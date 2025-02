junior Lima e Sandy participarão de show no BBB 25 - Thiago Martins/Agnews

Publicado 05/02/2025 19:08

Rio - Os irmãos Sandy Leah e Junior Lima foram clicados no Aeroporto de Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os dois participarão do show que a dupla Chitãozinho e Xororó irá fazer na casa do "BBB 25" , na noite desta quarta-feira (05).