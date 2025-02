Chitãozinho e Xororó fazem o 'Show de Quarta' com participação especial de Junior e de Sandy - Leo Franco / AgNews / Reprodução do Instagram

Publicado 04/02/2025 11:49

Rio - Sandy e Junior vão participar da apresentação de Chitãozinho e Xororó no "Show de Quarta", do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, nesta quarta-feira (5). Os artistas levarão para o reality show números musicais exclusivos e prometem animar os brothers.

Chitãozinho e Xororó vibram com a possibilidade de reunir a família no palco da atração. "Uma grande licença, honrosa e absolutamente pontual esse encontro familiar! Estamos muito felizes e animados para agitar a casa mais vigiada do Brasil. Pausamos nossas férias para prestigiar o programa e já aquecer as turbinas para nossa nova turnê 'José e Durval - Uma História de Sucesso'. O setlist será muito especial, prometemos muita animação com diversos clássicos".

Entre as canções previstas para o show, estão "Evidências", "Alô", "Enrosca" e "Me Espera". Outros artistas que já se apresentaram no "Show de Quarta" foram César Menotti e Fabiano, Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan e Anitta.